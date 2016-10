Yadenis Jiménez se considera hermana de crianza del fallecido jugador de los Marlins de Miami José Fernández, que murió recientemente en un trágico accidente de bote.

La joven dio declaraciones exclusivas a la revista People en Español y recordó conmovedores momentos del deportista cubano. “Mi hermano y yo dormíamos en el sofá de la sala que era un sofá cama”, recuerda. “En el verano, cuando no teníamos clases, nos pasábamos la noche entera sin dormir. Se pasaba la noche jalándonos por las piernas, no nos dejaba dormir. Cuando él se dormía, lo jalábamos a él por las piernas para que no se quedara dormido”.

Yadenis confesó que María Arias, la novia de Fernández, está esperando una niña a la que llamará Penélope.“Ella está viviendo con sus padres ahora. Nosotros le dijimos que cualquier cosa que ella necesitara, estamos aquí”, agregó.

“De que ella está enamorada de él y que ella está sufriendo, eso a mí no me cabe duda”, añadió, a la vez que destacó que María quiere estar lejos de los medios: “Yo estoy de acuerdo con ella que quiere mantener a la niña lo más lejos de la prensa posible”.

