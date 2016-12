Guardia Costera decomisa toneladas de cocaína en el Pacífico

En Fort Lauderdale, durante la tarde del jueves 15 de diciembre la Guardia Costera de Estados Unidos decomisó 26,5 toneladas de cocaína, que se estima tienen un valor de 715 millones de dólares, reportó Local10.

Huge bust by @uscoastguard 26.5 tons of cocaine seized at sea now @PortEverglades @WPLGLocal10 pic.twitter.com/XbNU5QyTPs

— Todd Tongen (@toddtongen) December 15, 2016