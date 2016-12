Guardia Costera de EE.UU. presenta millonario cargamento de cocaína decomisado en alta mar

La Guardia Costera de Estados Unidos presentó un cargamento de 26.5 toneladas de cocaína valorado en más de 750 millones de dólares, el cual fue decomisado luego de varias operaciones en alta mar, informaron las autoridades en un comunicado.

El decomiso es producto de 27 revisiones separadas a embarcaciones que transportaban el narcótico en aguas del océano Pacífico. Los cargamentos de droga fueron detectados por oficiales de la Guardia Costera y de la Marina Real Canadiense, según el documento.

Los botes fueron interceptados cerca de las costas de Centroamérica y Sudamérica, y los tripulantes fueron transportados a Miami para ser enjuiciados, informaron las autoridades.

