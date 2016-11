Gran afluencia de hispanos en casillas de votación al oeste de Houston (VIDEO)

La nota para destacar en las primeras horas de la votación en el oeste de Houston en áreas como Katy, Fort Bend, Cpress y Spring Branch, fue la gran afluencia de hispanos que desde la apertura de las casillas a las 7 de la mañana se hicieron presentes. El cielo nublado que provocó un clima gélido con vientos racheados no congeló la emoción cívica de los votantes que hablan español.

No se registraron incidentes mayores, sólo algunas personas que prefirieron no ser entrevistadas revelaron que pese a estar registrados para votar al momento de llegar a sufragar su voto no aparecían en las listas. Algunos hablaron con los representantes de casillas y, de manera tardía mañana, les informaron que un juez cívico del condado revisará su caso para permitirles votar o no.

En el condado de Fort Bend, en la casilla de ubicada en la George Bush High School las máquinas de votación no comenzaron a trabajar sino casi 90 minutos después de haber comenzado la elección. Si embargo, para entonces, muchos votantes ya se habían retirado del lugar y esperaban volver más tarde. Ese es hasta ahora el incidente más grave que se ha registrado en el proceso electoral en el área metropolitana de Houston que se ha caracterizado por su tranquilidad.

