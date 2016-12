Gorra presidencial ‘oficial’ de Trump en venta por $40

La campaña de Donald Trump ha decidido poner en venta una gorra presidencial ‘oficial’ en la pagina web del ahora presidente electo.

La gorra cuesta 40 dólares y hay opción de color-blanco y rojo-con las siglas “USA” en letras grandes al frente. En el lado izquierdo aparece la bandera estadounidense y en el derecho el número 45 mientras que en la parte posterior figura la palabra ‘Trump’.

Looks like new “USA” Trump hats are now available on the Trump Store pic.twitter.com/ll6sIoKWSo

— Steve Kopack (@SteveKopack) December 5, 2016