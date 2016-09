Gobernador mexicano nacido en Texas busca fortalecer relaciones

El gobernador electo del estado mexicano de Tamaulipas visitó Austin el miércoles 14 como parte de su recorrido del estado antes de asumir su posición el 1 de octubre. Francisco Garcia Cabeza de Vaca, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), fue electo en junio, terminando los 86 años de gobernación del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El partido también ha tenido mucho poder a nivel nacional por 71 años seguidos.

Pero eso no es la única manera en donde Cabeza de Vaca este cambiando las cosas. Nacido en McAllen, Cabeza de Vaca será la primera persona bi-nacional que gobernará un estado de México. Él tiene ciudadanía en México y en Estados Unidos, en donde fue a la preparatoria McAllen Memorial y después a Houston Baptist Univeristy. En México, ha sido presidente municipal, además de legislador local y federal.

Pero el gobernador se encuentra con varios retos. En Tamaulipas, los grupos narcotraficantes el Cártel del Golfo y los Zetas son muy poderosos: el año pasado, el estado tuvo el ranking más alto del país en secuestros per cápita. Cabeza de Vaca también tendrá que trabajar con funcionarios del estado y la ciudad de los distintos partidos para seguir adelante. No será fácil para un estado con más de 8 décadas gobernadas por un solo partido.

Siguiendo una junta con el Texas Department of Agriculture (ministerio de agricultura de Texas), Cabeza de Vaca y el comisionado del ministerio Sid Miller respondieron algunas preguntas sobre temas como Donald Trump, la seguridad de la frontera y el comercio. Aquí incluimos algunas de las partes más memorables, editadas para claridad y longitud.

Ahora Sí: Donald Trup ha hecho comentarios sobre los inmigrantes mexicanos que muchos consideran ofensivas. También ha dicho cosas en contra de México. ¿Cuál es su reacción?

Cabeza de Vaca: Vamos a tener que ser muy respetuosos sobre esta situación en la elección que viene. Estoy seguro que vamos a trabajar juntos con la misma meta, que es beneficiar a la gente de los dos lados de la frontera.

Usted ha hablado sobre su plan de entrenar a su fuerza policial en Texas. ¿Cómo sería eso?

Cabeza de Vaca: El congreso aprobó un presupuesto para el Merida Initiative, que no solo equiparía la fuerza policial en México pero también los entrenaría. ¿Qué manera mejor de entrenarlos si no aquí en Estados Unidos con un programa llamado “Train the Trainer”?. Así mandamos el mensaje: Vamos a certificar a los policías y vamos a trabajar juntos. Tenemos un enemigo en común, y esos son los criminales que no respetan el río. Van y vuelven. Vamos a establecer paz y seguridad en los dos lados de la frontera.

La reforma de la industria de energía en México abre muchas oportunidades con su estado. ¿Es algo de que ha hablado con oficiales durante su viaje?

Cabeza de Vaca: Yo fui uno de los cinco senadores que trabajaron en esta reforma y no dudo que unos de los estados que másse beneficiarán de eso son Tamaulipas y Texas. ¿Por qué Texas? Porque Texas tiene toda la experiencia, la tecnología, y queremos que toda esa experiencia esté implementada en Tamaulipas. Así que estoy bastante seguro que vamos a juntarnos en algunos proyectos para que Texas y Tamaulipas sean las regiones con el mejor sistema de energía, no solo en esta parte de América pero en el mundo.

Con información de James Barragan del Austin American-Statesman. Lee la entrevista completa en inglés aquí.