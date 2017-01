Gobernador de Texas amenaza al condado de Travis si no coopera con ICE

Greg Abbott, el gobernador de Texas, advirtió a la alguacil del condado de Travis, donde se encuentra Austin, la capital del estado, que su política de convertirse en ‘santuario’ para inmigrantes indocumentados “le costará caro a su población”.

Abbot envió una carta a la alguacil Sally Hernández en la que amenazó con más sanciones por lo que consideró como “temerarias acciones” en una nueva política para recortar cooperación con los oficiales de Inmigración.

En la carta, a la que tuvo acceso el diario Austin American-Statesman, Abbott prometió que trabajará con la legislatura estadal para “proteger a nuestros ciudadanos de una equivocada y peligrosa política de ciudades santuario”.

La carta surge luego de que Hernández declarara a través de un video publicado en Youtube el viernes, durante las celebraciones por la toma de posesión de Donald Trump, que en su mandato pondrá fin a la antigua medida de respetar la política de cooperar con los agentes de ICE.

Los detenidos son por lo general ubicados en las cárceles de ese condado para permitir a los agentes federales llevar a cabo más investigaciones sobre si una persona que ha sido detenida y encarcelada está en el país de forma ilegal.

