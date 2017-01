Gobernador de Florida acusa a Obama de negociar con ‘tirano’ cubano

La supresión de la política ‘pies secos, pies mojados’ ha volcado distintas reacciones en el estado.

Rick Scott, gobernador de Florida dijo: “ha legitimado y mimado a un dictador sediento de sangre y, en el proceso, le ha volteado la espalda a aquellos que han luchado fuertemente por una Cuba libre”, publicó Diario Las Américas.

Scott calificó de ‘tirano extranjero’ al régimen de Raúl Castro.

En cuanto a la decisión de Obama en referencia a la derogación de la política, dijo que el mandatario pudo antes de tomar decisión, consultar la opinión de los congresistas de Florida, quienes son de origen cubano.

“Creemos que el régimen asesino llevó a cabo más de 10,000 arrestos políticos el año pasado. Esta misma semana fue arrestado el líder prodemocrático Oscar Biscet. Obama ha traicionado el compromiso que por tanto tiempo han sostenido los Estados Unidos por el respeto a los derechos humanos y por la libertad en Cuba”, afirmó el gobernador y cita Diario Las Américas.

Raúl Castro must focus on bringing absolute freedom and democracy to Cuba. https://t.co/cKCZdnfPnB pic.twitter.com/vEoks75lLP

— Rick Scott (@ScottforFlorida) December 21, 2016