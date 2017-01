Gobernador Abbot propondrá ley para destituir alguaciles que no cooperen con ICE

El gobernador de Texas intensificó el miércoles 25 de enero un enfrentamiento con la alguacil de Austin por las llamadas ciudades “santuario” y prometió quitar del cargo a la demócrata a pesar de que carece del poder para hacerlo.

Hizo su promesa horas antes de que el presidente Donald Trump firmara un decreto para recortar el flujo de fondos federales a quienes apliquen las políticas de santuario, con las cuales se protege a los inmigrantes que carecen de permiso para radicar en Estados Unidos.

El gobernador republicano Greg Abbott ya tiene planes de recortar algunas subvenciones estatales a partir de 1 de febrero porque la jefa de policía del condado Travis, Sally Hernandez, dice que las cárceles de la ciudad más liberal de Texas ya no acatarán todas las solicitudes de retención de reos que les hagan las autoridades federales de inmigración.

Travis Co. sanctuary city policy is a dangerous game of political Russian roulette with lives of Texans at stake. https://t.co/SdY9LGbLaa

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 23, 2017