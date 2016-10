Gobernado de Florida declara estado de emergencia frente a posible azote de Matthew (VIDEO)

El huracán Matthew, con una amplitud de más de 700 millas de norte a sur y 600 de este a oeste, continúa su trayecto por el Caribe y los últimos pronósticos para Florida sugieren que podría atravesar el estado entero con alto oleaje fuertes vientos e erosión de las playas, según informa la estación local WFTV.

Se pronostica asimismo fuertes lluvias en el centro del estado durante los próximos tres días, por lo que las autoridades han emitido una alerta de precaución con el fin de prevenir daños semejantes a los provocados por las tormentas Hermine y Julia.

Las compañías de servicio eléctrico han emprendido nuevas medidas para hacer frente a cualquier contingencia derivada del mal tiempo. puesto que este servicio es indispensable y el más propenso a ser averiado.

Durante el paso del huracán Hermine, por ejemplo, hubo muchas inundaciones en el centro y norte del estado y varios condados del estado se quedaron sin energía por más de dos días. Por otra parte, el huracán Julia derribó y árboles y destruyó techos de casas ocasionando pérdidas considerables a viviendas, según la televisora.

Ante la amenaza latente, gobernador de Florida, Rick Scott, emitió una declaración de estado de emergencia por medio de un comunicado:

“El huracán Matthew es una tormenta de categoría cuatro y supone un peligro que debemos tomar en serio. Si el ciclón impacta de frente la Florida, podría haber una destrucción masiva que no hemos visto desde el huracán Andrew que devastó Miami-Dade en 1992. Es por ello que no podemos demorar y hay que prepararse para un posible impacto directo ahora mismo. Hoy he firmado una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia en todos los condados de la Florida para asegurar que tengamos los recursos necesarios para la evacuación, refugio y otras provisiones logísticas por todo el estado. Nos estamos preparando para lo peor, pero esperando lo mejor y no vamos a correr ningún riesgo en asegurar de que nuestro estado esté preparado.