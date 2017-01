George Piro: de interrogar a Saddam Hussein a investigar tiroteo en Fort Lauderdale

Durante meses, George Piro interrogó al ex líder iraquí Saddam Hussein, luego de ser capturado en diciembre de 2003. Ahora, Piro está a cargo de investigar el tiroteo en el aeropuerto de Florida, llevado a cabo presuntamente por Esteban Santiago, un veterano de guerra de Irak. En el ataque murieron cinco personas y al menos ocho más resultaron heridas.

Piro, un agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en Miami, dijo que interrogó a Hussein en enero de 2004 y que el ex presidente iraquí lo llamaba “Sr. George”, quien se presentaba como un enviado que respondía directamente al entonces presidente George W. BusH, según informó The Associated Press.

De acuerdo a información publicada en 20 Minutos, Piro está a cargo de la investigación del FBI del tiroteo en el aeropuerto internacional Fort Lauderdale, el viernes 6 de enero. Santiago, de 26 años, el presunto autor de la masacre, podría enfrentar la pena de muerte, tras ser acusado por los agentes federales del atentado a mano armada.

Por su parte, Piro, quien es originario de Beirut, ha sido agente federal desde 1999. Se mudó con su familia a California cuando era adolescente. Ingresó en la Fuerza Aérea, fue agente policial en California y luego fue investigador en la fiscalía local.

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre en 2001, Piro se incorporó a un grupo de agentes con mucha demanda porque hablaba árabe. En 2003, Piro fue asignado a la División de Antiterrorismo del FBI, en Washington D.C., lo que le valió para el trabajo como interrogador de Saddam.

En contraparte, Santiago, el supuesto responsable del ataque en el aeropuerto, sirvió en Irak en 2010 con la Guardia Nacional de Puerto Rico, como parte de un batallón de ingeniería. Después sirvió en las Reservas del Ejército y la Guardia Nacional de Alaska.

“Es demasiado pronto en la investigación. Estamos revisando todas sus redes sociales, cosas así. Nos da una imagen del individuo, pero es demasiado pronto para que descartemos cualquier cosa”, dijo Piro recientemente en conferencia de prensa. “Revisamos todos los ángulos para ver qué lo motivó a perpetrar este terrible ataque” agregó el agente, quien ha sido cauteloso al decir que no ha hallado aún vinculación entre Santiago y grupos terroristas, aunque tampoco descarta la hipótesis.