Futbolista mexicano se queja de ToysRUs por juguete ofensivo para mexicanos (VIDEO Y FOTO)

El muro de Donald Trump llegó a Portugal y a Miguel Layún no le causó gracia.

El zaguero del Porto visitó la juguetería ToysRUs en la Ciudad de Gaia, donde encontró una decoración que hacía alusión al muro fronterizo entre México y Estados Unidos, por lo que decidió abandonar la tienda y compartir su molestia en redes sociales.

“Qué triste que en @ToysRUs en Gaia tenga este tipo de decoración. Optamos por salir cuando vimos esta ‘broma'”, expuso Layún en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, por la misma vía agradeció la respuesta de la empresa aunque pidió evitar incitar a la violencia.

“Es importante el respeto, que es un tema delicado y que está afectando y que está generando problemas difíciles para muchas personas, entonces no es un tema para jugar con eso y que ojalá sólo haya creado esa conciencia, nada más, era el único motivo”, explicó en un video el ex americanista.

“Quiero agradecerle al gerente y a los trabajadores, por haberse acercado conmigo y con mi familia para aclararnos que en ningún momento pretendían burlarse, o hacernos sentirnos incómodos con la decoración, que sólo era por el festejo del carnaval que se tiene en Portugal, agradecerles a ToysRUS por haberme hecho llegar el mensaje que en ningún momento son la ideolgía de la empresa, lo agradezco de corazón”

Miguel Layún comentó que no le gustaría que la situación termine con el despido de algún trabajador de la juguetería.”También quería comentar que me dolería mucho que esto terminara en la pérdida del trabajo de alguien o en el despido, porque no fue la idea, fue simplemente transmitir que es importante el respeto… que es un tema delicado, que está afectando y que está generando problemas para muchas personas, no es un tema para jugar con eso, nada más era el único motivo, espero que nos haya servido para eso, lo último que necesitamos es más incitación a la violencia, nuevamente quiero agradecer a la gente de ToysRUs por habernos hecho saber que no era por ahí”.

De verdad solo pido que no haya ninguna pérdida de trabajo con lo ocurrido hoy. Gracias @ToysRUs pic.twitter.com/iVIe5dtH9b — Miguel Layun (@Miguel_layun) ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭