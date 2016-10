Fuerte oposición a que gobierno tome control de muchas escuelas

Una encuesta del diario The Atlanta Journal-Constitution (AJC) mostró la oposición de algunos electores a una propuesta del gobernador Nathan Deal de crear un distrito para escuelas de bajo rendimiento conocido como Opportunity School District.

Los electores decidirán en la papeleta del 8 de noviembre si autorizan que el gobierno tome control de unas 127 escuelas que en los pasados cinco años han sido calificadas con F por el Departamento de Educación De Georgia.

Para ello, los votantes tendrían que autorizar que se enmiende la Constitución de Georgia votando Si o No a la Enmienda 1 en la papeleta.

Sin embargo, para un buen número de electores la posibilidad de que el gobierno tome el mando de las escuelas es preocupante.

“Realmente no me gusta la idea que el gobierno estatal o federal administre nuestras escuelas”, dijo Vickie McCarty, una republicana de 58 años que vive en Lawrenceville. “Por supuesto, no quiero que las escuelas estén fallando tampoco”, sostuvo.

Los resultados mostraron que más allá de líneas partidistas, los electores se mostraron en contra de la medida.

La encuesta mostró también mucho desconocimiento de los votantes sobre la propuesta. A pesar de lo complicado de las legislación que tomó 13 páginas para explicarse en la pasada Asamblea General, en la papeleta está resumida en dos docenas de palabras, las mismas palabras que fueron causa de una demanda que dice que la declaración es engañosa y parcializada.

El lenguaje que incluye la papeleta no deja claro que el estado tomaría control de las escuelas, meramente dice que intervendría en ellas.

“Yo prefiero un gobierno pequeño. Así que no quiero que el gobierno tome control, pero las escuelas están recibiendo fondos estatales, así que debe haber algo de control sobre ellas”, dijo Kevin Pham, un encuestado de 29 años.

La encuesta mostró que 34% de los electores votarían por la medida, mientras que 59% votarían en contra y 8% están indecisos.

Deal ha impulsado la medida diciendo que los distritos locales le han fallado a los niños por demasiado tiempo, encerrándolos en un ciclo de pobreza. El gobernador asegura que 68,000 niños están asignados a escuelas de bajo rendimiento.

Los oponentes de esta propuesta son muchos de los maestros de Georgia, el poderoso PTA (asociación de padres), más de 40 juntas escolares, incluyendo algunas en áreas republicanas, líderes afroamericanos, entre ellos pastores y el exalcalde de Atlanta Andrew Young.