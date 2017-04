Fox invita a Trump a renunciar y a dedicarse a jugar golf

“Ser presidente no es fácil, ¿sabe?”, le comentó el expresidente de México Vicente Fox a Donald Trump por Twitter para entonces añadir: “Usted está cansado, solo váyase, regrese al golf. Estados Unidos entenderá”.

.@realDonaldTrump, a 100 days! Being President ain't easy, you know? You're tired, just leave, go back to golfing. America will understand.

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 28, 2017