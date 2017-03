Foto de Hillary leyendo en la prensa sobre los emails de Pence se ha vuelto ‘viral’

Una foto de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, en la que se le ve ojeando un ejemplar del periódico USA Today con el titular sobre el uso de una cuenta de correo electrónico que el vicepresidente Mike Pence dio mientras era gobernador de Indiana se ha vuelto ‘viral’ en las redes sociales.

Según el Huffington Post, Clinton estaba viajando desde Boston a Nueva York el viernes cuando una pasajera, identificada como Caitlin Quigley, le tomó una foto mientras estaba sentada en su asiento. El titular de USA Today de ese día fue “Pence usó su email personal mientras estaba en funciones”.

La imagen inmediatamente fue compartida en las redes sociales, donde simpatizantes de Clinton la calificaron de irónica, sobre todo después de que a lo largo de la campaña presidencial la candidata fue objeto de duras críticas por parte de sus rivales republicanos -en especial Pence- por también usar un correo electrónico personal cuando ejercía de secretaria de Estado.

