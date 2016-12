Florida reporta más de 500 muertes provocadas por familiares con padecimientos mentales

Varias familias que se enfrentan a los padecimientos mentales de sus parientes, a veces se convierten en víctimas de su violencia.

El sistema de Salud de Florida está presionado para prevenir estas tragedias, según una investigación realizada por el diario Sun Sentinel en su edición del 15 de diciembre.

Ninguna agencia gubernamental realiza monitoreo de estas tragedias, pero la investigación de este diario, da cuenta de que desde el año 2000, al menos 500 personas han sido asesinadas o brutalmente atacadas por familiares con padecimientos mentales en Florida.

Durante este período de tiempo, el presupuesto del estado para programas de salud mental ha bajado significativamente: Con un ajuste por la inflación, el año pasado, el estado gastó un tercio menos per cápita en salud mental y tratamientos que en 2000, de acuerdo al análisis del diario.

El resultado es una crisis en el sistema de salud mental, uno que muy a menudo, se pierde la oportunidad de ayudar en casos de enfermedades mentales serias y en la prevención de la violencia.

At least 500 people in Florida were killed/assaulted by loved ones struggling w/ severe mental illness https://t.co/T5cqlRt09n @APAPublicInt pic.twitter.com/QaxBhc8Ap6

— Sun Sentinel (@SunSentinel) 20 de diciembre de 2016