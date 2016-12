Florida: mujeres son más pobres que hace 12 años

El estudio Estatus de la mujer en Florida por condados: pobreza y oportunidades, realizado por el Institute for Women’s Policy Research, estima que las mujeres residentes en dicho estado son más pobres, tienen menos acceso a servicios de salud y a oportunidades de desarrollo que en la muchos de los demás estados.

Las mujeres mayores de 18 años en Florida que viven bajo el nivel de pobreza es del 15.4 por ciento, mientras que el 12.2 por ciento de hombres se encuentran en la misma situación.

El reportaje publicado por el periódico El Nuevo Herald da cuenta de que hace 12 años, el porcentaje de mujeres era de 12.6 por ciento.

Además, el estudio revela que el número de mujeres y hombres que viven bajo el nivel de pobreza en Florida es más alto que el promedio nacional.

En todo el país, el 14.6 por ciento de mujeres con 18 años o más viven bajo el nivel de pobreza y 11.1 por ciento de los hombres.

Las mujeres afroamericanas son las más pobres en el estado de Florida, seguidas por las nativas americanas y luego las latinas.

No obstante, Florida mejoró en cuanto a que más mujeres están obteniendo una educación universitaria que hace 12 años y la cantidad de mujeres dueñas de un negocio ha aumentado.

Las áreas rurales del norte y sur del estado es donde se registran las cifras más altas de pobreza entre mujeres. En los condados de Alachua, DeSoto, Gilchrist, Hamilton y Hardee es donde más del 25 por ciento de las mujeres viven bajo el nivel de pobreza.

