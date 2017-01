Finaliza inscripción al Obamacare, grupos en Dallas urgen mayor participación

El último día para obtener cobertura de seguro de salud a través del mercado federal es el martes 31 de enero y varios grupos de Dallas, Texas, están urgiendo a las personas a que se inscriban.

Sólo en el metroplex de Dallas, más de 300 mil personas se han inscrito para obtener seguro a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, mejor conocida como Obamacare, de acuerdo a Rudy Bloom, asesor político del juez Clay Jenkins del Condado de Dallas.

“En el condado de Dallas, el promedio de asistencia (para las personas que se inscriben) es de $287”, dijo Bloom.

En el estado se estima que más de un millón de personas se han inscrito y en el país, al menos 882 mil latinos obtuvieron cobertura, de acuerdo a cifras publicadas por el gobierno federal.

RELACIONADO: Trump ordena aliviar la carga del ‘Obamacare’

El mismo día que fue juramentado, el Presidente Donald Trump firmó su primera orden ejecutiva como mandatario, ordenándole a las agencias federales aliviar la carga de la ley de seguros de gastos médicos promulgada por el presidente Barack Obama.

El documento “ordena a los departamentos y agencias aliviar la carga de Obamacare a medida que avanzamos para revocarlo y reemplazarlo”, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien sin embargo no aclaró los detalles de la orden.

El Washington Post reportó que el Departamento de Salud ha tenido que hacer un recorte en publicidad y enfocarse en areas con más necesidad de obtener cobertura de seguro.

De acuerdo a un comunicado de prensa del Centro de Medicare y servicios de Medicaid, la inscripción se desaceleró a mediados de enero del año pasado, pero aumentó en los días antes de la fecha límite final

Para obtener cobertura o consultar si puede aplicar a beneficios o subsidios, entra a la página www.cuidadodesalud.gov/es

En él área de Dallas, las personas pueden obtener ayuda para la inscripción a través de clínicas y organizaciones:

• Baylor, Scott and White – White Rock | 214-324-6183

• Cognosante | 214-721-0646

• Community Council of Greater Dallas | 1-844-831-9600

• Foremost Family Health Center | 972-588-4532 EXT. 7012

• Los Barrios Unidos Community Clinic | 214-540-0300 o 214-571-6158

• Mission East Dallas | 972-632-8917

• Nations Insurance Solutions | 817-624-1717

• Parkland Hospital – Business Office at old hospital | 214-590-4900

• The Enrollment Store | 469-450-1896

• Keystone Advisors | 469-269-8181

• Take Command Health | https://www.takecommandhealth.com/