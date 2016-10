Fanáticos cuelgan manta con mensaje que insulta memoria de fallecido pelotero hispano

Un grupo de aficionados de la Universidad Virginia Tech celebró su victoria contra Miami, con un mensaje ofensivo que insultó la memoria del beisbolista hispano, José Fernández.

De acuerdo al sitio The Score, mensaje en una manta tenía el símbolo de la Universidad de Miami que decía: “Entierren a la U junto a José Fernández”.

Luego de que la fotografía de la manta se hizo viral, la oficina de Relaciones Públicas de la Universidad de Virgina tuvo que salir al paso e indicar que “los aficionados de Virginia Tech son mucho mejores que eso…”.

“Mientra investigamos lo que parece ser un mensaje hecho por un miembro de nuestra comunidad, queremos enfatizar que esta acción sin sentido hecha en nuestro campus, no refleja nuestros valores y los de nuestro equipo. Las rivalidades deportivas hacen que los deportes sean grandiosos, pero ese tipo de comportamiento no tiene cabida aquí. Nosotros somos mejores que eso”, publicaron.

José Fernández, era lanzador estrella de los Marlins cuando falleció a finales de septiembre, luego de que su bote se volcara en las costas de Florida. El pelotero era uno de los deportistas más queridos de Miami.