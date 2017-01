El director y comediante Judd Apatow declaró el fin de semana al diario The New York Times que a su parecer, Donald Trump dirigirá al país como hizo con su programa de telerrealidad ‘The Apprentice’, informa The Hill.

“Yo vi numerosos episodios, Donald Trump sentado en su despacho y mandando a sus hijos a ver que los equipos cumplan con la misión asignada. Posteriormente, estos le comentan lo que piensan de ello y él toma una decisión precipitada en base a lo que Donald Jr. o Ivanka Trump le dicen- así es como gobernará”.

El comediante, quien es un fiel oponente de Trump, agregó que el magnate cuenta con un “sentido del humor malsano” pero que de cualquier forma “Trump es mucho más cómico que Hillary Clinton”.

Con información del medio The Hill.