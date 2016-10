Familia hispana exige justicia por muerte de miembro bajo custodia de policía en Houston

Joseph Gunter, de 33 años, murió mientras estaba bajo la custodia policial en la cárcel Rosenberg, y ahora sus familiares exigen respuestas.

De acuerdo con la esposa de Gunter, María Martínez, su esposo había sido arrestado el pasado lunes a eso de las 2:30 de la tarde, cuando caminaba junto a ella hacia el parque. Su falta fue caminar en dirección contraria y en un lugar donde no había acera en las calles Francis y Sally Anne.

“La policía llamó por su nombre a mi esposo, ya lo conocía”, dijo la esposa, quién llevaba 6 años de casado con Gunter. “Anteriormente, [en el 2004] él había tenido unos cargos”, agregó.

Entre ellos, posesión de sustancias, por resistir arresto y por caminar en dirección contraria.

“No importa qué cargos hayan sido, mi preocupación son las razones que me dieron de como murió”, explicó Martinez.

Martínez relató como a las 11 de la noche, luego de que este hombre había sido arrestado, alrededor de cinco patrullas llegaron a su casa para darle la terrible noticia de que su esposo se había suicidado con su correa en su celda.

“Uno de los oficiales me dijo: ‘siéntate por favor, lo siento pero tu esposo esta muerto. Los reclusos, cuando van y entrar a la cárcel, se supone que les quitan todas sus pertenencias. No permiten que se queden con cosas que puedan usar para quitarse la vida”, le informaron.

Al tiempo de redacción de esta nota, la familia aún no había visto el cuerpo.

Las autoridades le dijeron a Martínez que a Gunter lo habían pronunciado muerto en el Hospital OakBend, ubicado en 1705 Jackson St., Richmond, TX.

“Él iba a salir a eso de las 6 de la tarde ese lunes, yo sabía que algo raro estaba pasando”, manifestó la mujer. “Yo sospecho que pelearon, discutieron o que algo pasó. Mi esposo no merecía esto, él estaba bien cuando yo hablé con él, estaba esperando salir en unas horas para ir a recogerlo y empezar a trabajar en construcción al día siguiente. Él no era este tipo de persona, él no se pudo haber matado”.

Un abogado de la familia estará representándolos en este caso.

Gunter tenía 1 hijo de 11 años y 4 hijastros.

“Los cuidaba a todos como si fueran sus propios hijos”, dijo Martínez.”Mi familia está devastada con esta perdida”.

La muerte continúa bajo investigación.

Se espera que durante estos días comience el proceso funerario. Si quiere ayudar a la familia a cubrir los gastos puede visite la cuenta de GoFundMe, Funeral Expenses 4 Joseph Gunter.