Mi Guille querido, así te recordaré, sonriente, haciéndome cuentos de tu juventud, tus comienzos en esta profesión. Tus consejos para hacer ejercicio. Las películas que veías y tus recomendaciones siempre tan acertadas. Fuiste un maestro para mí. Jamás olvidaré tus enseñanzas.. Te querré y recordaré por siempre. Que Dios te tenga en su gloria. ????❤️

