Falla hace que Facebook consdera muertos a usuarios

Muchos usuarios de Facebook recibieron el viernes un mensaje inquietante.

La página de perfil de muchos usuarios apareció con un mensaje que hablaba sobre el proceso para “honrar” la página de alguien que ha muerto.

El mensaje decía que Facebook esperaba que los seres queridos de los usuarios sintieran alivio al ver que otras personas comparten mensajes sobre ellos. Incluso la página del director general de Facebook, Mark Zuckerberg, tenía el mensaje fúnebre.

Facebook no contestó inmediatamente a un mensaje que se le envió en busca de comentarios. Pero parece que la empresa ya podría haber resuelto la falla.

An unusual error on @facebook briefly labelled many people as dead including CEO Mark Zuckerberg https://t.co/u4QSDb0A8a

— Ujjwal Acharya (@UjjwalAcharya) 12 de noviembre de 2016