Pasajeros y turistas que arriban del exterior al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y Fort Lauderdale reportan este lunes largas demoras de hasta 5 horas en los controles de inmigración, luego de que los sistemas aparentemente colapsaran.

Según el canal local 10 y diferentes medios de comunicación, las fallas empezaron aproximadamente a las 6:00 p.m. obligando a que los oficiales de inmigración procesaran las entradas de las personas de manera manual, ya que los sistemas de las computadoras no están funcionando adecuadamente.

Por otro lado las organizaciones de ambos aeropuertos informaron a través de twitter que aparentemente se trata de un fallo técnico “inusual” que afecto a nivel nacional.

Customs and Border Protection has nationwide outage. Expect delays in passenger processing until the system is restored. — Ft. Laude-Hlwd Int’l (@FLLFlyer) January 3, 2017

Thanks for your patience in nationwide @CustomsBorder outage. https://t.co/a4tvaO4uPD — Miami Int’l Airport (@iflymia) January 3, 2017

Nightmare at the #Miami airport for all incoming int’l flights: all systems were down at immigration. Hours of wait #miamiairport pic.twitter.com/MOorFyfv9x — Sarah (@iLoveSassou) January 3, 2017

Craziness @iflymia Immigration sys down… Hundreds in line…Very dangerous. Been here for 180 min & no progress…Mob rule soon. pic.twitter.com/BT2PsYxky9 — Jeff Taylor (@taylor_jeff) January 3, 2017