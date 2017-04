Exclusiva: Madre de Karen Ramírez vive angustiada por no saber de su hija (VIDEO)

La madre de Karen Ramírez, de 26 años, cuya desaparición ha conmocionado a la comunidad de Houston, habló en exclusiva con MundoHispánico.

“Mi hija siempre me llama y desde el 24 de marzo no me llamó”, dijo Reina Menjivar, mediante video conferencia desde Honduras.

Esa fue la fecha en que la joven fue reportada como desaparecida. Dos semanas después, el 7 de abril, el Departamento de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) presentó cargos de homicidio a Miguel Buezo, quién era novio de Ramírez.

“Mi hija siempre me decía que era celoso, él hasta le consiguió el trabajo que tenía como mesera en el restaurante Mi Playita”, añadió la madre. “De seguro quería asegurarse que donde trabajaba no iba a estar con hombres”.

Menjivar ahora pide que den con el paradero de Buezo para que se conozca el paradero de su hija.

“El está aquí en Honduras”, dijo Menjivar, mostrando a MundoHispánico una captura de pantalla, presuntamente de las autoridades de migración locales, en las que se explica que Buezo regresó al país centroamericano el 26 de marzo, algo que concuerda con la hipótesis que maneja la policía de Houston.

Por otro lado, la organización Texas Equusearch sigue con la búsqueda de Ramírez.

“Somos ocho personas los que hemos estado buscando el cuerpo de la joven” dijo Jack Boggess, coordinador de la búsqueda.

La búsqueda comenzó desde el lunes 10 de abril.

“Estamos buscando cerca de donde vivía la joven, en la iglesia ubicada en el 6606 de la calle Belfort”, añadió Boggess.

Si usted ha visto a Ramírez desde su desaparición o tiene cualquier información referente a su paradero, comuníquese con HPD al 713-308-3600 o llame a Texas EquuSearch al 281-309-9500.

