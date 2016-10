Moscas, hedor y pobreza es lo que se siente en este parque de casas móviles al norte de San Antonio.

Más de una docena de autoridades locales visitaron el lunes este complejo, Oak Hollow Park, para ver en persona de qué se quejaban los residentes de aquí, la mayoría familias hispanas.

Lo que encontraron fueron unas condiciones dentro de este parque residencial que no cumplen con los códigos de higiene. Las autoridades de la ciudad de San Antonio y el Condado de Bexar ya notificaron al dueño del parque, Joe Margione, sobre las precauciones que debe tomar para cumplir con las condiciones de las viviendas de sus inquilinos.

"Watch @mike_pence in the #debate ," owner of mobile home park tells Latino residents and @COSAGOV folks about raw sewage problem #SATX pic.twitter.com/IGNWXLHBvt

— Diego Aparicio (@diegoap) October 10, 2016