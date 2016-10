Ex de Julián Gil cae en depresión

"Si alguna vez pierdo a alguien por tener pensamientos demasiado profundos, por tener estándares muy altos o sueños muy grandes, por tener demasiada alma, por tener los pies sobre la tierra, por amar demasiado, por empujarle a creer que la grama es verde solo si la riegas… Entonces, para empezar, no fui yo quien perdió." Quédate con quien sabe y quiere luchar; que a pesar del miedo sabe agarrarse fuerte, con quien te dice las cosas de frente, con quien te empuja a crecer, con quien celebra las diferencias, con quien te quiera escuchar, con quien es congruente, con quien se atreve, con quien llega a tu vida y se queda. #AmarEsDeValientes #CorazonConNeuronas ????: @jfr_photo ????: @hairbyori

