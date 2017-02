Evacúan escuela judía en el sur de Florida por amenazas de bomba

Una escuela judía del condado de Broward, vecino a Miami-Dade, fue evacuada este lunes debido a una amenaza de bomba que está siendo investigada, informaron medios locales.

Agentes policiales registraban la escuela David Posnack en busca de un artefacto explosivo.

#BREAKING JCC in Davie being evacuated, police on scene after school reportedly receives bomb threat @WPLGLocal10 pic.twitter.com/ZXUuJiWAB8

Desde el pasado enero se han dado una serie de amenazas a escuelas e instituciones de la comunidad judía del sur de Florida, que resultaron ser falsas en todos los casos hasta ahora.

El domingo, los residentes de un barrio cercano a un campo de golf municipal en Miami Beach descubrieron que alguien rayó la carrocería de sus automóviles para dibujar esvásticas.

La policía está investigando para dar con los autores.

De acuerdo con la JCC Association of North America, un total de 11 centros judíos recibieron el pasado 20 de febrero amenazas de bomba por teléfono, todas falsas.

Desde el pasado 9 de enero, ha habido 69 incidentes similares en 54 centros judíos de 27 estados y de una provincia canadiense, según esa organización.

También hoy fue evacuado un colegio de la ciudad de Hialeah, aledaña a Miami, en este caso debido a una amenaza de tiroteo, informaron hoy medios en Miami.

Hialeah High School was placed on lockdown after someone threatened to shoot up the school https://t.co/ZIUYXCzAig pic.twitter.com/LCZH5O7dgq

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 27 de febrero de 2017