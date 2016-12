Estudiante indocumentado de Charlotte estudia un doctorado en la universidad de Yale (VIDEO)

En Charlotte, uno de los personajes más destacados de la comunidad hispana en el año 2016 fue el mexicano Ramón Garibaldo Valdéz, un estudiante indocumentado que pese a su condición migratoria fue admitido en un programa de doctorado en la prestigiosa universidad de Yale, una de las mejores del país y de donde se han graduado cinco presidentes y 25 ganadores del premio Nobel.

“Yo no me veía ahí. Yo decía, ‘es imposible que dejen entrar a un estudiante indocumentado de una universidad de Charlotte, Carolina del Norte, un estudiante indocumentado y mexicano, no se puede’”, dijo Garibaldo Valdéz a Mundo Hispánico en una entrevista en la que contó su increíble historia.

Hacer realidad ese sueño no ha sido fácil para este joven de 22 años que llegó al país en el 2010 junto con sus padres en busca de un mejor futuro, sin imaginar las enormes barreras que tendría que enfrentar al caducar su visa de turista.

Tras graduarse de la escuela, Ramón se dio cuenta que su condición de indocumentado sería una barrera para ir a la universidad.

Sin embargo, no se rindió. Comenzó a involucrarse con el movimiento de los “soñadores” y con el apoyo la comunidad y de organizaciones como la Coalición Latinoamericana de Charlotte y el Consulado de México en Raleigh, encontró opciones para seguir adelante.

De esa forma logró ingresar a la universidad Johnson C. Smith, un centro educativo privado e históricamente afroamericano, donde le ofrecieron una beca completa.

En esta universidad, Garibaldo Valdéz comenzó a estudiar literatura pero con el tiempo, mientras más se involucraba más en el movimiento de los llamados “dreamers”, se dio cuenta que lo suyo eran las ciencias políticas.

Este año, este joven mexicano se graduó como licenciado en ciencias políticas y se propuso hacer un doctorado, pero como hace cuatro años atrás, se volvió a topar con obstáculos debido a su estatus migratorio

“Yo tenía una lista de 15 programas a los que yo quería aplicar. Al final me quedé con cuatro nada más que me aceptaban, tres de ellos estaban entre los cinco mejores del mundo: la universidad de Harvard, la universidad de Yale, la universidad de Chicago y la universidad de Duke”, dijo Garibaldo Valdés, quien entonces no creía que podría ser admitido en esas universidades.

Pese a sus temores y su desventaja como indocumentado, decidió atreverse a postular y fue admitido en Yale, donde le ofrecen el programa pagado y además le pagan un sueldo.

Garibaldo Valdéz acaba de completar su primer semestre en la universidad de Yale y planea dedicarse al estudio del fenómeno migratorio y a fomentar un cambio para el bienestar de la comunidad indocumentada.

Y para aquellos que como le pasó a él, hoy se sienten abrumados por las dificultades, Garibaldo Valdéz les aconseja simplemente nunca renunciar a sus sueños.