Erik Rubin entrará a quirófano para extirpar tumor cancerígeno

Erik Rubín esperará al inicio del próximo año para entrar a quirófano y extirpar el tumor cancerígeno benigno que tiene controlado desde hace unos meses, cuando un dolor intenso en el estómago lo obligó a hospitalizarse de emergencia.

El ex Timbiriche habló al respecto del procedimiento que le espera dentro de unos meses durante su asistencia al estreno de la obra “El hombre de la mancha”.

“Estoy muy bien, la cirugía será en enero, ya que estemos más tranquilos, afortunadamente viene una época de mucho trabajo, proyectos, entonces quiero aliviarme lo más pronto posible”, relató.

“Básicamente es quitar el quiste (tumor), no tiene riesgo, la cuestión es que quitarán una parte del estómago la cual va a requerir de paciencia, comer despacio, pero me voy a recuperar pronto”, detalló sobre el procedimiento que le explicó su médico.

De igual forma, el esposo de Andrea Legarreta confesó que la operación será en México, y la pospuso debido a su carga de trabajo y al cierre de la gira que tiene con Benny, Sasha y Erik para el próximo 31 de diciembre.

“Estoy llevando una vida normal, haciendo ejercicio, me siente increíble y el tumorcito este no ha crecido, entonces no hay probabilidad que obstruya el paso del estómago al intestino, estoy bien a gusto”, detalló.

Sobre sus próximos proyectos profesionales, Erik se encuentra preparando un disco de duetos con temas inéditos de su autoría.

“Mi objetivo es sacar un sencillo con invitados, ya tengo a varios grabados, pero como todavía no he decidido cuál será el sencillo ni nada, no puede adelantar eso”.

Finalmente, sobre un posible reencuentro de Timbiriche, el cantante no descarta esa idea. “Yo lo veo muy viable, la gente creo que lo recibiría muy bien y a nosotros nos gusta jugar de diferentes maneras, pero igual hacer un disco en otra formación”.