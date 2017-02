Envían aviones de combate para restringir vuelos sobre Mar-a-Lago

La Fuerza Aérea de Estados Unidos envió dos aviones caza F-16s al área circundante a la mansión del presidente Donald Trump, Mar-a-Lago el domingo, luego de que un aeroplano particular penetró el espacio aéreo restringido durante la visita del mandatario a Palm Beach, según informó la estación WPTV, Canal 5.

Los F-16s fueron enviados cerca del medio día para reforzar la restricción temporal de vuelos, dijo el Sargento de la Fuerza Aérea Chuck Marsh, un vocero del sistema NORAD, destaca el medio.

Trump visitó Mar-a-Lago por tercer fin de semana consecutivo. La Fuerza Aérea también envió aviones caza desde Homestead hacia el condado de Palm Beach el viernes por la noche para interceptar un aeroplano que no respondía y el cual volaba a través del espacio aéreo restringido sobre el club presidencial, puntualiza el medio.

Sobre el incidente del domingo, Marsh le dijo al medio digital The Palm Beach Post que el piloto del avión no comercial no tuvo comunicación por radio hasta que el F-16s se le acercó y estableció comunicación. Los pilotos de la Fuerza Aérea le indicaron entonces al avión civil que se retirara del área restringida.

El piloto colaboró con nosotros y se retiró de inmediato, dijo Marsh.