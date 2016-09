Endulza la vida a Georgia

Un intenso aroma a mango emana de la fábrica de Paleterías La Huerta. Allí, el azúcar se destila por cada esquina, y entre cientos de envases y olores que recuerdan a la infancia, Fidencio Pantoja ha construido junto a su familia un negocio de paletas heladas, repletas de sabores hispanos y en las que el género de cada fruta que se usa, se trata con respeto y con mucho mimo.

Poquito a poco. Con la paciencia y con el esmero de quien está preparando la última paleta de helado en el mundo. O simplemente, esa “solitaria” que queda en el fondo del congelador luego de un intenso día de verano en Georgia.

Eso es lo que le ha traído la vida a Pantoja, Paleterías La Huerta, un negocio en Ellijay, al norte de Georgia, desde el que se distribuyen más de 5,000 paletas heladas diarias a través de toda la nación.

En la faena de la cocina le ayudan María López -su esposa- y Esperanza Martínez -esposa de su hermano-, quienes con sus propias manos extraen poco a poco la pulpa de cada fruta que se emplea en la elaboración de las paletas.

Según el negociante mexicano, lo que más atesora de esta experiencia empresarial es el trabajar junto a la familia. “Es bonito trabajar con ellos”, acotó, una experiencia que no solo vive él, sino una gran cantidad de emprendedores hispanos quienes contemplan en su plantilla de trabajo a sus seres queridos.

“Esta sigue siendo una tendencia. En muchos casos la familia está involucrada en el manejo del negocio, y de cualquier tamaño. Incluso, lo que ahora está sucediendo es que el negocio está pasando a la siguiente generación”, contó Alejandro Coss, presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana.

“Los hijos que están en el negocio, cuando crecen, siguen manejándolo”, agregó Coss.

De hecho, el 80% de los hispanos quieren que un miembro de su familia, especialmente sus hijos, herede su negocio, aunque solo el 37% de los empresarios han comunicado a sus familiares su intención, según el sondeo de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) realizado el año pasado.

En el caso de Pantoja, no son sus hijos sino su sobrino, su hermano y su esposa quienes forman parte de la compañía que produce paletas de más de 20 sabores, entre ellos: guayaba, coco, fresa, manzana, mamey, nanche, vainilla, limón, chicle, arroz con leche, mango y maní.

De acuerdo con el emprendedor, su fábrica se ha vuelto famosa pues se llena constantemente de clientes que viajan desde diversas partes de Georgia, o incluso desde el mismísimo centro de Atlanta para adquirir sus productos. De modo que Pantoja ha terminado distribuyendo al por mayor y al detalle.

El impulso de un hermano

Para Fidencio todo comenzó hace 10 años, “casi como un juego”, cuando su hermano, Martín Pantoja, quien también hacía paletas de helado, lo mandó a buscar desde California. Dice Pantoja que nunca anduvo en drogas pero que su vida era una fiesta sin fin.

“Sí que era parrandero, me encantaba bailar”, comentó entre risas, mientras reflexionó en la ayuda que le brindó su hermano en aquel entonces. La mirada se le pierde un poco, pero Pantoja parece atrapar el recuerdo. “Me mandó a buscar. Me dijo: ‘vente para acá, pues. Y aquí me he quedado’”, rememoró el hombre.

Pero antes de California, estuvo en Guanajuato, su lugar de origen y desde el cual vino solo con sus tíos. “Yo llegué solito con ellos, en el 1992”, contó. Luego en 1997 fue cuando su hermano, Martín Pantoja, le sugirió que se viniera a Georgia.

Desde entonces, Pantoja indica que ha sabido establecer en su empresa una separación clara de los roles familiares y laborales. Quizá uno de los mayores retos que enfrentan los emprendedores hispanos cuyas familias trabajan en el mismo negocio.

“Una empresa familiar puede ser muy gratificante pero trazar la línea y mantener una descripción clara del trabajo de cada uno, y hacer que todos los miembros de la familia permanezcan en su carril, es lo más difícil”, opinó Lance Robertson, director ejecutivo del ‘National Black and Latino Council’.

La confianza es otro factor que, según Mónica Cucalón, directora de la iniciativa ‘Latina Empowerment Program’, de la Asociación Latinoamericana, puede afectar la relación laboral en un negocio de familia. “No todos confían. Existen familias a las que no les gusta trabajar juntos, porque la confianza no existe. Hay de todo”, valoró Cucalón.

Sin embargo para Pantoja, quien confiesa lo difícil que se le ha hecho comenzar, la confianza ha sido un pilar importante en el día a día de su empresa, cuya jornada comienza a partir de las 7:00 de la mañana.

“Nos tomamos un café y nos venimos todos a trabajar. A las 8:00 de la mañana ya estamos aquí al pie de la letra, hasta casi las 6:00 de la tarde”, añadió a la vez que detalló lo mucho que le gusta trabajar y ser su propio jefe.

“Es mucha presión y de pronto, todos los días pueden ser diferentes, pero el esfuerzo, la pasión y la paciencia son el nombre de la historia de mi vida”, afirmó el hombre.

Un proceso artesanal

“Lo primero es que trabajamos la pulpa de la fruta, elaboramos la mezcla y luego la echamos en las bandejas en donde se congelan durante 30 minutos. Luego, las pasamos a la máquina, en donde se empaquetan una por una y de ahí las pasamos a la hielera, en donde se mantienen frías hasta que se distribuyen”, explicó el empresario.

La primera tanda de paletas sale a media mañana, lista para recorrer los kilómetros que puedan llevarlas a Washington, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, entre otros estados.

“Mi hermano Martín, junto a su hijo Sergio, se encargan de distribuirlas”, abundó Pantoja.

La jornada acaba a eso de las 6:00 de la tarde, y, aunque el hombre recita todo el proceso de memoria, confiesa que cometió errores al principio. “Hemos ido aprendiendo más y más”, dijo el emprendedor.

Así las cosas, el camino ha sido un constante aprendizaje para Pantoja. Su mayor lección ha sido aprender “a ser paciente”. “A esperar, si no sale el producto, porque no está listo, hay que aguantarse”, finalizó.