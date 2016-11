Encuentran niño abandonado en las afueras de una cárcel

Un menor abandonado fue encontrado cerca del Atlanta City Detention Center ayer lunes, según informó la policía.

Se cree que la madre del pequeño es una mujer llamada Lakeish Parker Robinson, detalló el portavoz de la policía de Atlanta, Lukasz Sajdak.

La policía explicó que la hermana del menor les dijo que “dejó caer al niño y a su madre en la estación de tren de Decatur el lunes”.

PLEASE RT: @Atlanta_Police need information about this boy, Ethan Parker, who was abandoned near Public Safety HQ today. Call 911 with info pic.twitter.com/BzVuR5rarc

