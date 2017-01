Encuentran a hispano diagnosticado con esquizofrenia que había desaparecido en Houston

La angustia que sufrió una familia hispana en Houston llegó a su fin, luego de encontrar a su pariente, quien hace seis semanas fue dado de alta del Centro Psiquiátrico del Condado de Harris y desde entonces estaba desaparecido.

En ese entonces, el Centro para los Desaparecidos de Texas hizo un llamado para dar con el paradero de Daniel Almendi, de 34 años, quien fue diagnosticado como esquizofrenia paranoide y que había sido visto por última vez en MacGregor Way, al sur de Houston, según el centro.

El martes 17 de enero, en la página de Facebook creada por los familiares del hombre, se reportó que el hispano fue encontrado.

“Gracias a todos los maravillosos voluntarios, ¡Daniel fue localizato a salvo!, por favor quiten todos los cárteles (de búsqueda)”, se lee en el post de la red social, el cual fue publicado cerca de las 9 de la mañana del martes.

MundoHispánico trató de contactar a la familia de Almendi en busca de comentarios, pero al cierre de esta nota no habían respondido a las peticiones.

LEER MÁS: Hispanos de Houston intranquilos por posible eliminación del ‘Obamacare’ (VIDEO)

La esquizofrenia paranoide es un trastorno mental grave que afecta a los pacientes, deteriorando sus capacidades en diversos aspectos psicológicos, como el pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la conducta o la voluntad, según varios sitios especializados de internet.

Según la Organización Mundial de la Salud, (WHO por sus siglas en inglés), la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a alrededor de 21 millones de personas de todo el mundo.

En el caso de Almendi, no se emitió ninguna Alerta Amber debido a que no se trató de un menor desaparecido, tampoco una Silver Alert, ya que no es una persona de la tercera edad con demencia.