En Houston el centro cultural MECA mantiene viva la tradición de los altares de muertos (VIDEO)

El centro Multicultural Education and Counseling through the Arts (MECA, por sus siglas en inglés) lo fundó en 1977 la mexicana activista y maestra de música Alice Valdez para promover en Houston la cultura latinoamericana en una antigua escuela del histórico barrio Sixth Ward.

Desde su fundación una de las fechas más importantes en MECA es la celebración del Día de los Muertos, que corren durante varios días durante octubre y noviembre, en donde gente de la comunidad toma los pasillos del centro cultural para recrear cada quien a su manera la tradición prehispánica de los altares de muertos y que, hasta nuestros días, es una de las fiestas mexicanas más importantes para honrar a los difuntos.

Lee además: Residentes del East End de Houston complacidos por nuevas canchas de fútbol

Las puertas de MECA se abren para que cualquier persona aprenda en un taller previo los elementos y el simbolismos que hay en todos los altares de muertos desde hace cientos de años como el fuego, aire, agua y la tierra, las flores de cempazuchitl, las calaveras, la comida y la bebida que se colocan.

El resultado de ese taller, éste año se concretó en 40 altares de muertos que son la suma de muchas culturas y herencias sociales de Houston. Ver el resultado es atestiguar experiencia artística colectiva hecha de forma espontánea por los vecinos del barrio celebrando a la comunidad hispana, afroamericana, anglosajona y gay. La entrada es gratuita.

Además la celebración de los difuntos, que es una forma sincrética de honrar el legado de los ancestros, el centro cultural tiene una gran fiesta que es una verbena popular de dos días que atrae a miles de personas unidas por la cultura, las tradiciones, la música y la comida.

QUÉ: MECA Día de los Muertos Festival 2016 con tres escenarios con música, puesto de comida, y puestos de artesanías.

EN DONDE: 1900 Kane Street.

CUÁNDO: Sábado 29 de octubre y domingo 30 de octubre, de 11:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

CUÁNTO: Entrada libre.

Lee además: Proponen renovación de parque histórico parque en Houston