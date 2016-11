En Houston buscan a mujer que compró miles de dólares de joyería con una tarjeta de crédito robada

El jueves 25 de agosto a las 8:30 de la noche una mujer entró a una joyería en un popular centro comercial del oeste de Houston y se llevó alhajas por un valor de 3,000 dólares pagando con una tarjeta de crédito. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, lo que los agentes de la División de Robos del Houston Police Department (HPD, por sus siglas en inglés) acaban de descubrir gracias a una denuncia, es que la tarjeta de crédito con la que la mujer pagó había sido robada momentos antes de la compra de las joyas.

La información que los agentes del HPD tienen hasta ahora es que aquel día en una joyería adentro del Memorial City Mall, ubicado en la intersección de la carretera I-10 y la Gessner Street en el barrio hispano de Spring Branch, una mujer entró a la tienda 30 minutos antes de que el negocio cerrara. La mujer usó el tiempo que le quedaba en la tienda, era la única cliente, para comprar diversas joyas. Todo con un valor de miles de dólares. Luego de hacer su compra la mujer simplemente pagó y se fue.

Al siguiente día, una mujer de quien por su seguridad no se revelará el nombre, reportó que sus tarjetas bancarias habían sido robadas el día anterior en algún momento de la tarde aunque no sabía en dónde ni cómo. Al momento del robo la mujer estaba trabajando. Tras denunciar el robo, los agentes del HPD rastrearon el historial de las tarjetas y descubrieron lo que había pasado con una tarjeta en particular que se había usado en la joyería pocas horas después de que fuera robada.

Los agentes de la División de Robos del HPD tienen una imagen de la mujer que compró las joyas cuando fue captada por las cámaras de seguridad del centro comercial. En la imagen se ve a una mujer blanca, tal vez caucásica, de pelo color café recogido hacia atrás y sujetado en un chongo, de unos 25 a 35 años, complexión regular, ataviada con una camiseta en rayas blancas y negras y con unos pantalones de mezclilla.

De manera conjunta el HPD con la organización Crime Stoppers de Houston ofrecen una recompensa de hasta 5,000 dólares a quien proporcione información fidedigna sobre la identidad y ubicación de la presunta responsable de la compra de la joyería con la tarjeta de crédito robada llamando al 731.222.TIPS.

