Empresarios desde chiquitos

Impulsan talleres para jóvenes que quieren ser dueños de negocios.

Organización busca que más niños sean emprendedores.

Decenas de niños y jóvenes hispanos de Georgia recibieron un impulso para convertirse en empresarios.

Las hermanas Karen, Stepanie y Daniela Carvajalino, que son empresarias desde niñas, motivaron a una emocionada audiencia durante el evento ‘Despierta el emprendedor que llevas dentro’, organizado por Emprendedores Latinos USA.

“Todo lo que necesitas para alcanzar tu meta está en ti”, dijo Karen a los jóvenes durante la actividad que se celebró el sábado en el Infinite Energy Center.

Pero este es solo el inicio de un proyecto para jóvenes emprendedores que la organización lanzará próximamente. La idea es capacitarlos para que tengan las herramientas para desarrollarse como empresarios desde temprana edad.

“A veces uno piensa que porque uno es joven no puede hacer un emprendimiento, lo cual no es cierto”, explicó Keren Granados-Restrepo, cofundadora de Emprendedores Latinos USA.

Las hermanas Carvajalino, originarias de Cartagena, Colombia, arrancaron un negocio de chocolates, puerta a puerta, cuando tenían 6, 7 y 8 años de edad.

Las jóvenes, residentes en Kennesaw, son autoras del libro ‘Padres y Coaches’ y dictan conferencias sobre la importancia de motivar a los niños a desarrollar ese emprendedor que llevan dentro desde muy temprano en la vida.

“Esos papás que empiezan a ver las cualidades de sus hijos emprendedores y los que aún no la han visto, le recomendamos primero conocer a su hijo, cómo comprende, entiende y aprende. Conozcan qué les gusta y, sobre todas las cosas, apóyenlos”, aconsejó Karen.

Como emprendedoras jóvenes, las hermanas se han topado con mucho rechazo, como cualquier empresario, pero aseguran que vivir estas experiencias desde muy temprano las fortaleció y que esto vuelve a los pequeños imparables.

“Si sus niños desde muy pequeños reciben esos ‘no’ y aprenden a manejar esos ‘no’, cuando sean adultos y quieran montar una empresa no los va a parar nadie y el ‘no’ ya no va a tener el mismo impacto”, recomendó Daniela Carvajalino.

Granados- Restrepo explicó que los talleres para jóvenes emprendedores empezarán a impartirse en el verano.

Más información sobre Emprendedores Latinos USA

www.emprendedoresusa.org