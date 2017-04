Emirates Airline reduce vuelos a Estados Unidos debido a políticas de Donald Trump

La compañía Emirates Airline anunció que limitará la cantidad de vuelos que ofrece hacia Estados Unidos debido a que las políticas del presidente Donald Trump han reducido sus clientes, según una publicación de la cadena CNN.

“Emirates puede confirmar que estaremos reduciendo nuestros vuelos a cinco de las 12 ciudades a las cuales viajamos actualmente”, dijo un vocero de la aerolínea, con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, citado por el medio.

Los vuelos diarios desde Dubai hacia Fort Lauderdale y Orlando, en Florida, se reducirán a cinco a la semana, mientras que los viajes a Seattle, Washington; Boston, Massachusetts y Los Ángeles, California, se recortarán a uno diario, en lugar de dos, como se mantenían.

Emirates y otros operadores como Etihad Airways y Qatar Airways han estado en el centro de la controversia desde que se lanzaron nuevas políticas de inmigración y seguridad en los Estados Unidos, informó CNN. Trump firmó y revisó un decreto ejecutivo el mes pasado que prohibía la entrada al país a ciudadanos de seis países de mayorías musulmanas. La orden fue detenida en las cortes y el Gobierno Federal dijo que apelará la decisión.

Emirates Airline cuts back on flights to the US because President Trump's new security policies have hurt bookings https://t.co/IGK6XpfsC2 pic.twitter.com/HRSDGhCOSL

— CNN International (@cnni) April 23, 2017