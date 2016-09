Ellas son las que mandan

María Alicia Hernández no puede votar en noviembre, aunque quisiera. Pero eso no la detuvo de acercarse a una mesa donde estaban registrando nuevos electores e inscribir a sus dos hijos, que son ciudadanos estadounidenses.

La mexicana de 51 años vive en Dalton y cuenta con la residencia permanente, no así la ciudadanía estadounidense, requerida para sufragar, pero espera el día en que pueda alzar sus voz en las urnas. “Eso no me detiene, y cuando yo pueda, allí estaré”, sostuvo Hernández.

Del otro lado de la mesa de registro se encontraba Ángeles Romero, educando e inscribiendo nuevos votantes.

“Las mujeres somos siempre las que movemos a los hombres, porque los hombres siempre no tienen tiempo, no tienen ganas. Estoy ahí para presionar, para que salgan a hacer lo que tienen que hacer”, sostuvo la mexicana, que aún no es ciudadana estadounidense, pero que está comprometida con inscribir a cuantos votantes pueda.

Liderando los esfuerzos de registro electoral en Dalton estaba otra mujer, América Gruner, la fundadora de la Coalición de Líderes Latinos (CLILA).

“Muchas veces es la mujer la que es más sensible a estos temas y la que hemos visto en algunos casos que le dice al esposo, ‘regístrate, ve, comprueba’”, explicó Gruner, que en los últimos 15 años se ha dedicado a educar y organizar a los latinos en la ciudad, ubicada a 90 millas al noroeste de Atlanta.

Gruner señaló que muchos hombres no se inscribirían como votantes sino fuera por la insistencia de las mujeres.

“Ellos como que se quieren esperar, están desconfiados o no le ven la importancia, pero cuando la esposa los anima, dicen, ‘bueno, lo voy a hacer’”, comentó la directora de CLILA.

Abriendo puertas

En una elección histórica en la que por primera vez una mujer aspira a la presidencia en Estados Unidos se escucha el eco de la larga lucha de muchas otras.

Desde que en 1887 Susanna Salter se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo político en Estados Unidos hasta la candidatura de Hillary Clinton, hay más de un siglo de por medio en el que algunas caras conocidas y muchas otras anónimas han dado pasos decisivos. Uno de ellos tuvo lugar en 1920, cuando la Constitución de EE.UU. garantizó el derecho al voto a las mujeres.

A nivel local, varias latinas aspiraron a puestos políticos este año. Una de ellas salió airosa en la primaria y en la elección de noviembre no tiene contrincante, lo que la acerca cada vez más a convertirse en la primera legisladora latina de Georgia.

Se trata de la abogada Brenda López, que ganó los comicios de mayo y sería la representante estatal por el distrito 99.

López, oriunda de México, dijo que su deseo, al ser la primera, es que haya una segunda, una quinta, una décima y así sucesivamente, y explicó lo que ella entiende es clave para que más mujeres se conviertan en funcionarias.



“Lo que se necesita es confianza en uno misma. Confianza para mí no quiere decir, ‘yo sé lo que voy a hacer y todo está seguro’, sino que tener confianza en fallar, en equivocarse”, manifestó López.

Para Gruner, los latinos no solo estamos creciendo en números, sino en representación, y las mujeres están abriendo puertas.

“Llegamos a una etapa en nuestra comunidad que nos hemos dado cuenta que es muy importante el activismo, pero también la representación política. Y creo que nuestra comunidad está cansada de que no haya quién nos represente y las mujeres han salido a decir ‘yo me aviento’”, sostuvo.

Un rol esencial

Durante su campaña, de casa en casa, López recuerda la experiencia que tuvo con una madre hispana. Ella no podía votar, pero su hijo sí y lo tuvo que llevar en dos ocasiones al centro electoral, porque la primera vez no se atrevió a entrar.

“Necesitamos más madres así”, resaltó López.

Margarita Duarte fue una de las mujeres que se inscribió como votante con los voluntarios de CLILA. Su motivación: el futuro de sus pequeños de nueve y cinco años.

Y es que, de acuerdo con Gruner, lo que mueve a muchas mujeres es la indignación y la compasión por sus familias y comunidades. “Están preocupadas por el futuro de sus hijos y no quieren que si gana el racismo o la discriminación, sus hijos vayan a vivir en un ambiente de ese tipo”, comentó.

Y es que en una campaña política de ataques y amenazas a la comunidad inmigrante, niños como los de Duarte se han sentido temerosos de su futuro.

“Hay niños que escuchan todo lo que está pasando y se sienten mal, incluso mi hijo me dice ‘mamá, te imaginas, van a hacer un muro y nosotros ya no vamos a poder salir del país’”, lamentó Duarte.

Y es que el rol del cuidado y bienestar de la familia que tienen las mujeres les impulsa también a preocuparse por los asuntos políticos.

Ellas a las urnas

Un vistazo al registro electoral de Georgia muestra un mayor interés en las mujeres cuando de sufragar se trata.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Estado de Georgia, 3,540,313 mujeres están inscritas para votar, mientras que los hombres totalizan 2,974,485.



De acuerdo con Candice Broce, portavoz de la agencia, hay más mujeres registradas para votar que hombres en todas los grupos étnicos.

En la elección general de 2012, la participación femenina superó a la masculina, pues 2,085,430 mujeres salieron a votar, mientras que 1,609,171 hombres lo hicieron.

“Hemos visto que las latinas son muy importantes para movilizar el voto latino”, manifestó Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos (GALEO).

“En muchas situaciones ellas son las responsables de que la familia salga a votar”, añadió González, quien cree que en esta elección las latinas van a ser la razón por la que muchos hispanos sufraguen.

Para la profesora de ciencias políticas de la Universidad Estatal de Georgia, Sarah Allen Gershon, es por el poder femenino en las urnas que los candidatos presidenciales buscan apelar a este segmento importante del electorado.

“Esa es una de las razones por las que los partidos están tan preocupados por la brecha entre géneros y lo vimos en el debate. Ambos candidatos trataron de hablarle a las electoras y asuntos que les preocupan a las mujeres y esto es por el poder que ellas tienen y por lo mucho que votan”, sostuvo la politóloga.

Legado a generaciones

Judith Martínez-Sadri, gerente socia en YoSoyMujer, una iniciativa para apoyar a las latinas de Georgia, dice que las mujeres tienen una fuerza que es clave para impulsar a sus generaciones.

“Independientemente si pueden votar o no, si estás involucrada o no, nunca es tarde. Documéntate, lee los periódicos, entérate de lo que está pasando en la política. El hecho de que no participes no quiere decir que no tengas una voz”, comentó Martínez-Sadri. “Si ya tienes la fortuna de votar, sal y hazlo. Si no sabes, pregunta, es normal no saber muchas cosas, no tiene nada de malo decir ‘no sé, no entiendo”, agregó.

Al final de la jornada de inscripción de votantes, Gruner había registrado a más de 50 nuevos electores, lo que la dejó llena de satisfacción porque, de acuerdo con la líder mexicana, su mayor arma es el trabajo comunitario que viene haciendo por más de una década.

La directora de CLILA instó a las mujeres a dar el paso e involucrarse en lo que puedan por el bien de sus familias y comunidades.

“Para ayudar a la comunidad no necesita uno un grado universitario, ni tener dinero, simplemente darse cuenta de las cosas que están pasando y también lo que les digo a las personas es: ¿qué pasaría cuando nuestros hijos crezcan y nos digan, mamá, estaba pasando esto y tú que hiciste? ¿Qué respuesta les vamos a dar?”, se preguntó Gruner.