Elecciones en en el centro de Texas, qué es lo que encontrarás en la boleta (VIDEO)

El tan anhelado momento de la verdad ha llegado. Las elecciones del 8 de noviembre marcan el final de un periodo que sin lugar a dudas pasará a la historia por lo visto en la campaña presidencial y, especialmente, por los resultados de la contienda.

La empatía o repulsión hacia los principales candidatos a la Casa Blanca, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, ha sido por mucho el factor determinante que ha motivado el masivo registro de votantes y una histórica participación en las elecciones tempranas en estados como Texas, dijeron dirigentes de partidos políticos y líderes de organizaciones que promueven el voto.

RELACIONADO: Guía del Votante de Texas en Español de LWV

La empatía o repulsión hacia los principales candidatos a la Casa Blanca, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, ha sido por mucho el factor determinante que ha motivado el masivo registro de votantes y una histórica participación en las elecciones tempranas en estados como Texas, dijeron dirigentes de partidos políticos y líderes de organizaciones que promueven el voto.

A pesar de eso, los representantes de estos grupos también esperan que los electores no dejen al azar las elecciones locales, cuyos resultados impactarán directamente a las comunidades en las que residen.

En Austin, por ejemplo, la boleta electoral no sólo contempla la elección de Clinton o Trump, sino que también presenta la oportunidad de elegir un nuevo paquete de bonos para ampliar las carreteras del Municipio, elegir a nuevos concejales, miembros de la junta escolar, así como la elección de un nuevo alguacil y miembros de la corte de comisionados del condado de Travis, por mencionar algunos.

Este año, una investigación elaborada por el Austin American-Statesman y ¡Ahora Sí! encontró que más de 1.3 millones de latinos en Texas no cuentan con una representación equitativa en sus gobiernos locales, lo que los deja en una situación de desventaja a la hora de buscar mejoras para sus comunidades, debido a que, usualmente, no son escuchados o atendidos con la prontitud y seriedad que se merecen.

A continuación hacemos un repaso de algunos de los aspectos más importantes por los que deberás elegir en Austin y en el condado de Travis, y analizamos parte del impacto que tu decisión podría tener.

La contienda presidencial

Históricamente, las elecciones presidenciales siempre tienden a atraer a más votantes a las urnas, aunque este año se han roto todos los récords de registro y participación, incluso aquellos que se instauraron en 2008, cuando se elegía por primera vez al presidente Barack Obama.

Sólo durante la primera semana del periodo de votación anticipada, el cual finaliza el viernes 4, al menos 220,000 personas habían emitido su voto, es decir, más del doble de votos registrados durante el mismo lapso de tiempo durante los comicios de 2012, cuando votaron 108,686 personas.

El gran aliciente para salir a votar ha sido la contienda presidencial, en especial luego de que Trump fuera elegido como el candidato republicano a la Casa Blanca, dijo Manny García, director ejecutivo del Partido Demócrata en Texas.

“Los demócratas de Texas saben que esta es la elección más importante de nuestras vidas”, dijo García. “Aunque es alentador ver cómo se rompieron muchos récords en el primer día (de la votación temprana), no nos estamos tomando ningún día libre. No podemos permitir que alguien se quede fuera (y no vote)”.

Trump ha acaparado la atención nacional, y mundial, debido a su retórica beligerante y sus polémicas propuestas como la ampliación de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, la creación de una fuerza especial de deportación, así como por sus escándalos en cuanto a comentarios lascivos y denigrantes hacia las mujeres. Trump también ha sido acusado recientemente de agredir sexualmente a varias mujeres.

“La contienda presidencial es un factor en el incremento de personas que van a votar”, dijo Andy Hogue, vocero del Partido Republicano del condado de Travis. “Pero creo que nuestros candidatos han hecho un gran trabajo alentando a miembros de la comunidad que de otra forma se habrían quedado en casa”.

Por su parte, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, tampoco se ha salvado de la polémica durante la campaña. Sobre todo, luego de que se diera a conocer que ella utilizó un servidor particular para manejar sus correos electrónicos mientras era la jefa de la diplomacia estadounidense, dejando fuera del escrutinio del gobierno federal sus comunicaciones oficiales.

Sí, tienes la opción de elegir a Clinton, Trump o cualquiera de los otros dos candidatos presidenciales que no han tenido mayor eco en la contienda. Estos son Gary Johnson, del Partido Libertario, y Jill Stein, del Partido Verde.

Elecciones nacionales y estatales

La boleta de elecciones también te pedirá que elijas a los candidatos a representantes estatales al Congreso de Estados Unidos, jueces de la Corte Suprema de Texas, de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, Miembros de la Junta Directiva de Educación, representantes del Congreso de Texas, jueces de distrito y hasta el Comisionado de Ferrocarriles, quien es el responsable de supervisar a la industria petrolera y del gas licuado en el estado.

Contiendas locales

Si bien las elecciones presidenciales y estatales son importantes, los líderes políticos y activistas han dicho que lo que marca una verdadera diferencia en las comunidades es la elección de los representantes locales.

“Nuestras escuelas, los trabajos, el cuidado de salud y la infraestructura dependen de un líder que entienda que debemos construir una economía que funcione para todos”, dijo García, del Partido Demócrata. “Desde los concejos municipales, las juntas directivas escolares y el Congreso… cada una de esas contiendas es importante y crítica para el futuro del estado”.

En el condado de Travis, algunas de las contiendas más importantes que estarán en juego serán los puestos de fiscal de distrito, dos cargos de la Corte de Comisionados, puestos en la junta directiva del Distrito Escolar de Austin y el nuevo alguacil del condado. En este último caso, destaca la participación de Sally Hernández, quien busca sustituir a Greg Hamilton como la oficial policial de mayor rango en el condado. Hernández, quien es demócrata, compite por el cargo contra el republicano Joe Martínez, y contra Eric Guerra, del partido Libertario, y Debbie Russell, del partido verde.

En el Concejo Municipal, 14 personas se disputarán los puestos como representantes de los distritos 2, 4, 6, 7 y 10. En estas contiendas destaca el papel jugado por los concejales latinos Delia Garza (Distrito 2) y Greg Casar (Distrito 4), quienes buscan la reelección, así como la contienda que librará Don Zimmerman, el concejal que a lo largo de los dos últimos años ha generado polémica por comentarios como cuando comparó el matrimonio homosexual con la pedofilia o como cuando pidió a un grupo de niños latinos que estudiaran para no ser una carga a la sociedad, por los que fue duramente criticado.

Si vives en Austin, además de la elección a cargos públicos también deberás decidir si apoyar la emisión de bonos por $720 millones para mejoras en distintas calles y carreteras de la ciudad, entre estas el Loop 360, Parmer Lane, North Lamar Boulevard, Burnet Road, Airport Boulevard, East Martin Luther king Jr. Boulevard / FM 969, South Lamar Boulevard, East Riverside Drive, la calle Guadalupe, Slaughter Lane, William Canon Drive y Rundberg Lane entre otras.

La denominada Propuesta 1, que llevará al incremento aproximado de $56 al año en impuestos a la propiedad para los dueños casas con valores promedio de $250,000, busca la construcción y mejora de carreteras, calles, aceras, puentes, carriles para bicicletas y otra infraestructura.

Aquellos que se oponen la medida han dicho que a los electores se les negó la oportunidad de votar individualmente por cada uno de los elementos de la propuesta de bono y que, a pesar de los planes presentados por el Ayuntamiento, otros estudios indican que el costo real de la Propuesta 1 sería mucho mayor.

Esto obligaría a que en el futuro se pidiera más dinero a los contribuyentes,mediante el aumento de impuestos, para terminar las obras.

Sin excusas, aquí está lo que necesitas saber para ir a votar

A continuación te dejamos información y recursos que te ahorrarán tiempo y dolores de cabeza a la hora de ir a las urnas.

Fechas y horarios

Tanto en la elección anticipada como el martes 8 de noviembre, las urnas abren de 7 a.m. a 7 p.m. Si vives en Austin o en el condado de Travis, busca tu sitio de votación en la página www.bit.ly/VOTATRAVIS.

Documentos

Para votar deberás presentar una identificación con foto, como la licencia de conducir o tu pasaporte estadounidense, aunque a partir de un fallo judicial de agosto, las personas tienen otras opciones adicionales a las siete formas de identificación válidas para votar en Texas.

Entre estas podrás llevar tu certificado de registro electoral válido, un acta de nacimiento certificada original, una factura reciente de servicios públicos original o copia, el estado de cuenta bancaria original o copia, un documento del gobierno con tu nombre, entre otros. En la página www.votetexas.gov/es/ encontrarás el listado completo de documentos.

También recuerda que está prohibido tomarte un selfie mientras estés en la urna y que si ves irregularidades, puedes denunciarlas al 866-OUR-VOTE (687-8683).