Elección presidencial motiva a hispanos de Austin a salir a votar (VIDEO)

No se quedaron en casa. En Austin, muchos latinos llegaron desde tempranas horas a los centros de votación del sur y este de la ciudad motivados por la contienda presidencial para emitir su sufragio el martes 8, según constató ¡Ahora Sí! y confirmó una observadora electoral acreditada.

María Saldaña, de 62 años, llegó cerca de las 10 a.m. a uno de los cuatro mega centros de votación habilitados en el condado de Travis, específicamente al Millennium Youth Complex, en 1156 Hargrave Street, al este de Austin.

Saldaña, quien requiere de la ayuda de un bastón para caminar, dijo que aunque nació en Coahuila, México, ella siente un gran compromiso de participar en las elecciones del país en el que ha residido desde hace más de 35 años, en especial en unas elecciones presidenciales tan controvertidas, protagonizadas por Hillary Clinton y Donald Trump.

“Lo que más motiva (a votar) es la elección presidencial”, dijo Saldaña. “Las elecciones locales también son de mi interés, pero lo principal es la nacional”.

Ella agregó que “considero que es un deber cívico de cada persona”.

Durante las elecciones del martes, los electores de Austin y el condado de Travis votan para elegir a funcionarios federales, estatales y locales, así como a cinco concejales del Ayuntamiento, directivos de la junta escolar, entre otros.

Al mismo tiempo, los residentes de Austin también decidirán el futuro de un paquete de emisión de bonos por $720 millones. La denominada Propuesta 1, que llevará al incremento aproximado de $56 al año en impuestos a la propiedad para los dueños de casas con valores promedio de $250,000, busca la construcción y mejora de carreteras, calles, aceras, puentes, carriles para bicicletas y otra infraestructura.

Durante las primeras dos horas del día de la elección, al menos 138 personas habían llegado a este centro de votación de la ciudad, lo que representa una presencia mayor de votantes en relación a lo registrado durante algunos días de la votación temprana, aseguró Charla Welch, una observadora electoral acreditada por la organización NAACP Legal Defense Fund, la cual aboga por la justicia racial en Estados Unidos.

“La asistencia se ha visto bastante positiva. Sabemos que muchos se presentaron durante la votación temprana”, dijo Welch. “He visto (a votantes de) cada raza y etnia llegar a este centro de votación y a otros en los que he estado esta mañana”, agregó en relación a la presencia de electores latinos en las urnas.

María Román, otra residente del este de Austin, también llegó a votar motivada por la contienda presidencial, dijo. “Tenemos todos que salir a votar para que vivamos mejor en este país. A mí me motivó Hillary Clinton porque es una mujer y creo que todas las mujeres podemos (triunfar)”.

Por su parte, Marisela Juárez, residente del este de la ciudad, dijo que “como hispana, me gané el derecho de votar porque me convertí en ciudadana estadounidense y quiero aprovechar ese privilegio que se me ha dado”.

Al igual que Saldaña, Juárez, quien nació en San Luis Potosí, México, dijo que a ella le interesaba elegir al próximo presidente del país, pero que también quería elegir a los candidatos que buscan cargos como funcionarios locales.

Al cierre de esta edición, más de 51,000 residentes del condado de Travis habían votado en las elecciones del martes. La cifra se suma a los 372,188 electores que emitieron el sufragio durante el periodo de elección temprana. Esta última cifra representó el 51.07% de los residentes elegibles para votar, que en total suman 728,806 en el condado, según datos de la Secretaría del Condado de Travis.