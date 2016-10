PERSONAJES DESTACADOS : “El tiempo es ahora”

Una frase resume los 23 años de vida de Jessica Belén Rodríguez: “Si no se te abren las puertas, entra por la ventana”.

La fe y el arrojo de la joven mexicana la han impulsado en un camino que ha estado lleno de obstáculos. Para ella, sin embargo, más bien han sido oportunidades disfrazadas.

Rodríguez, una destacada y activa estudiante, recibió una mala noticia cuando se iba a graduar de high school: muchas universidades no estaban dispuestas a admitirla por ser indocumentada.

“Es como tener las ganas de continuar y que te pongan un obstáculo en el camino”, dice.

A ese obstáculo Jessica le dio la vuelta y logró la admisión y una beca completa en Oglethorpe University, de la cual se graduó con especialidad en biología, psicología y sociología.

La joven, cuya meta es convertirse en médica y viajar por el mundo para ayudar a los más necesitados, empezó a cumplir esa misión cuando se le otorgó la acción diferida y pudo salir a México a servir a niños discapacitados en el Teletón.

“Luego de eso pude continuar sirviendo a través de Missionaries of Charity, ayudando en Costa Rica con una iniciativa de salud para ayudar a madres y niños y espero continuar esto a una escala mayor con mis estudios en salud global internacional”, explica la hoy estudiante de Georgetown University.

El servicio social ha sido parte esencial de Jessica, para quien la vida se trata de servir. Se ha involucrado en iniciativas en la escuela, la universidad y la iglesia. Sus esfuerzos han estado enfocados en motivar a los jóvenes a luchar por sus sueños y salir adelante a pesar de los obstáculos.

Ella hace hincapié en que cualquiera puede servir e hizo un llamado a no esperar para hacerlo. “Decimos, cuando crezca voy a hacer la diferencia, cuando tenga 20, cuando tenga 30. El tiempo es ahora. No hay límite de edad cuando se trata de servir a otros”, asegura.

Y a los hispanos que como ella se enfrentan a paredes que parecen impenetrables les dice que nunca se rindan.

“Yo he escogido no mirar los obstáculos sino las lecciones que hay detrás. Eso me ha dado la fuerza para levantarme luego de caer. Y creo que soy mejor gracias a esos obstáculos, así que de alguna manera han sido un regalo”, dice la estudiante.