El retiro en los hispanos: ¿tarde para invertir?

¿Cuánto vale el sueño americano? ¿Qué era lo que nos estábamos imaginando? ¿Qué costo tiene alcanzar lo anhelado… si al final no se podrá disfrutar por lo que se ha trabajado en los últimos días de la vida?

Esas preguntas se las hizo Tulia Pérez unos meses atrás, cuando asistió a una conferencia informativa sobre el retiro que ofreció la firma de asesoría financiera en Atlanta, Sunbright. “Dijeron muchas cosas que me impactaron y llamaron mi atención”, contó la mujer de origen colombiano y residente en Georgia, a la vez que narró su experiencia en torno al tema del retiro.

“Me vine de Colombia en un momento donde llevaba una vida profesional en la que ya estaba acumulando para mi retiro. Decidí venirme para acá, y continué acumulando allá… Pero luego me di cuenta de que ese dinero en Colombia no servía para nada aquí, pues esos pesos colombianos convertidos en dólares, no valen para nada aquí”, dijo.

“Y después que uno se viene para acá y empieza una nueva vida acá, muy difícilmente va a querer devolverse en el futuro. Entonces me dí cuenta: estoy en la mitad del camino en la vida, y lamentablemente no tengo nada. Yo sé que es superdifícil vivir de cheque a cheque. Pero hay que tomar una decisión. Yo conocí mis números y decidí abrir una cuenta IRA a la que aportar”, narró Pérez.

De acuerdo con la experta en imagen corporativa, muchos viven pensando en el presente, en lugar de pensar en pro del futuro.

Una tesis que para Manuel Carvallo, experto en asesoría financiera de Sunbright, es completamente cierta.

“El tema del retiro se ve siempre como algo que deben ofrecer las empresas. Y nuestra población hispana no siempre trabaja para el tipo de empresas que suelen ofrecer estas prestaciones. Entonces, si no las ofrece el patrón, ya nos quedamos desprovistos. Esto nos obliga a tomar cartas en el asunto. Además, debemos tener presente que no todos, por tener seguro social, tendremos derecho a una pensión por seguro social. Así, estamos mucho más desamparados que otras poblaciones”, manifestó Carvallo.

A eso se le añade que, según una encuesta que llevó a cabo la firma para la que trabaja Carvallo, a nivel nacional, el 65% de familias hispanas apoyan a sus padres ancianos. “Lo que nos deja ver esto es que la persona mayor ya no tiene a quién recurrir. Si 7 de cada 10 tienen que dar apoyo financiero a los padres para que sobrevivan.

Es posible que esos 7 tendrán dificultad para ahorrar para sí mismos. Ese tema nos tiene que obligar a reflexionar: ¿qué vamos a hacer?”, argumentó el experto en asesoría financiera.

El tema no le es indiferente a Gloria Restrepo, preparadora de impuestos para G&R Taxes. “Los clientes con los que trabajo son hispanos con ganancias medianas a bajas. Diría que basada en mi experiencia, muy poca gente de la que atiendo tiene presente el retiro. La población hispana no tiene la posibilidad de pensar en el retiro. En términos generales, puedo decir, y según la clientela que atiendo, que por lo menos 8 de 10 personas no contribuyen a sus fondos de retiro.

¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución?

Según Carvallo, nunca es demasiado tarde para invertir en una cuenta de retiro, así se tenga 40 o 45 años. Sea mediante el plan que pueda ofrecer un empleador bajo un sistema de retiro, o sea por una cuenta personal IRA o una cuenta ROTH, Carvallo recomienda tomar una decisión. “Lo primero es conocer nuestros números. Saber si nuestro patrón ofrece un plan de retiro y saber si ofrece un ‘match’ con lo que aportemos. Además, saber si recibiremos el beneficio del seguro social. Y de ahí empezar a sacar un plan de acción y saber cómo ahorrar para el futuro”, detalló.

“A veces la gente me dice ‘no me alcanza’ y puede ser verdad, pero la realidad es que la gente ahorra después de gastar y lo que se debe hacer es gastar después de ahorrar. Si priorizamos bien podemos hacerlo”, recomendó el consejero.

¿Y si me regreso a mi país?

Para el asesor financiero, es una pregunta válida. Sin embargo, lo ideal es tomar una decisión lo más pronto posible en cuanto a invertir en una cuenta de retiro.

No obstante, destacó que “no podemos olvidar que vivimos en la cultura americana y esta no es una cultura de responsabilidad social, sino personal. Cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. Todos somos responsable de conocer nuestros números.

Nos toca aportar para no coartar el desarrollo futuro de nuestros hijos por no prepararnos. Nunca es demasiado tarde para invertir”, concluyó el experto.