El Ku Klux Klan planea celebrar la victoria de Trump con un desfile en Carolina del Norte

Una filial de la organización nacional Ku Klux Klan, que promueve la supremacía de la raza blanca en Estados Unidos, anunció que celebrará la victoria electoral del republicano Donald Trump en Carolina del Norte.

El grupo “Loyal White Knights of the Ku Klux Klan”, con base en Pelham, un pueblo del condado Caswell, en la frontera con Virginia, anunció en su página web que la celebración será con un desfile victorioso denominado “Klavalkade Klan”, a realizarse el 3 de diciembre, aunque no señala la hora y el lugar del evento.

El mensaje que aparece en la portada del sitio web lleva una fotografía del presidente electo y una leyenda en la que señala que “Trump unificó a mi gente”.

La organización “Loyal White Knights of the Ku Klux Klan”, aparece en la lista de 29 grupos de odio activos en Carolina del Norte, según el Southern Poverty Law Center que vigila la actividad de estas organizaciones en todo el país.

El grupo promueve la supremacía de la raza blanca y rechaza la mezcla racial, las drogas, la homosexualidad y el aborto, porque afirma que van en contra de la “ley de Dios”.

“Nuestra meta es ayudar a restaurar América como una nación blanca y cristiana”, afirma el grupo en su página web y explica que “eso no significa que queremos que algo malo le pase a las razas oscuras…simplemente queremos vivir separados de ellas…como Dios quiso”.

Durante la contienda electoral, Trump recibió el apoyo del periódico oficial del Ku Klux Klan, The Crusader” (El Cruzado), sin embargo la campaña del candidato republicano lo rechazó.

“El señor Trump y la campaña denuncia cualquier forma de odio. Esta publicación es repulsiva y su visión no representa a las decenas de millones de americanos que están unidos a nuestra campaña”, fue la respuesta que dio a la prensa la campaña del magnate ante el apoyo del periódico a inicios de noviembre.