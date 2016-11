El gobernador de Texas asegura que prohibirá las ‘ciudades santuario’

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, aseguró que próximamente firmará una ley que prohíba las denominadas ‘ciudades santuario’, para eliminar las políticas locales que protegen a los inmigrantes indocumentados.

“También he emitido una orden cortando la financiación a las ciudades santuario”, publicó anoche en Twitter Abbot, que estaba respondiendo a un usuario que preguntó si el gobernador podría hacer algo para cambiar la situación de la capital de Texas, Austin, en este sentido.

Yes. I'm going to sign a law that bans sanctuary cities. Also I've already issued an order cutting funding to sanctuary cities. #txlege https://t.co/uYXa2QFrvE

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 28 de noviembre de 2016