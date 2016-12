El Centro Hispano recibe abrumador apoyo luego de ataque a su local

El Centro Hispano, una organización sin fines de lucro que sirve a la comunidad hispana en Carolina del Norte, ha recibido un inesperado y abrumador apoyo de la comunidad local y nacional, luego de que desconocidos lanzaran un ladrillo contra su sede de la ciudad de Carrboro, en un aparente ataque de odio.

El incidente, que está siendo investigado por la policía de Carrboro, ocurrió en algún momento durante la madrugada del sábado 3 de diciembre y pocas horas antes de una jornada de emisión de identificaciones comunitarias para personas indocumentadas organizada por El Centro Hispano.

De acuerdo con el reporte policial, poco antes de las 7 a.m., un empleado de la organización encontró que la puerta trasera de vidrio del edificio había sido atravesada por un ladrillo, sin que nada hubiera sido robado de las oficinas donde funciona el Centro de Empleo y Liderazgo, un programa de empleo para jornaleros de El Centro Hispano.

El incidente despertó de inmediato la sospecha de que el ataque pudiera estar motivado por el sentimiento antiinmigrante que generó el ahora presidente electo Donald Trump durante su campaña, pero tanto la policía como los directivos de El Centro Hispano evitaron relacionar el incidente con el tema electoral.

“En este momento no hay sospechosos o información que enlacen esto a las recientes elecciones”, dijo a MundoHispánico el jefe de la Policía de Carrboro, Walter Horton, al comentar el incidente.

Judith Montenegro, presidenta de la junta directiva de El Centro Hispano, dijo que tampoco podían relacionar el incidente con un ataque motivado por el odio hacia los inmigrantes pero que indicó que era muy sospechoso que quienes lanzaron el ladrillo no entraron a robar.

“Nosotros no podemos decir que fue un acto de odio o no, porque aventaron el ladrillo no se robaron nada y no entraron porque no se disparó la alarma”, dijo Montenegro a MundoHispánico.

Pero lo que sí ha sorprendido a los directivos de la organización es el apoyo espontáneo que han recibido de miembros de la comunidad a raíz del incidente, a través de mensajes, visitas, llamadas, envíos de flores y donaciones de dinero; luego de que se publicaran las fotos de los daños en la página de Facebook de El Centro Hispano.

“Realmente nos sorprendió mucho la respuesta que recibimos porque lo compartimos en Facebook solo para que los trabajadores no se asustaran el lunes al llegar a la oficina y para ver si alguien hubiera visto algo de lo que pasó durante la madrugada”, dijo Montenegro.

Mary Elizabeth Giordano, una residente de Carrboro, decidió por cuenta propia crear una página de recaudación de fondos en favor del Centro Hispano en gofundme.com, la cual hasta el jueves había logrado reunir cerca de 8,000 dólares para la organización.

“Realmente nos impresionó porque primero nunca publicamos las fotos con la intención de recaudar fondos, ni se nos pasó por la mente que alguien pudiera hacer eso”, dijo Montenegro quien afirmó que nadie en la organización conocía antes a Giordano.

Pilar Rocha-Goldberg, directora de El Centro Hispano, agradeció el apoyo recibido por la comunidad tras el incidente.

“Nos sentimos muy afortunados y gratamente sorprendidos de la respuesta a nivel nacional y cómo la comunidad local se ha unido para apoyarnos. Estamos sumamente agradecidos”, dijo Rocha-Goldberg, mediante un comunicado de prensa.

La directora de la organización indicó además que en los próximos días El Centro Hispano realizará una reunión comunitaria en el Centro de Empleo y Liderazgo de Carrboro para abordar los temores que generó el incidente en la comunidad hispana y los jornaleros que acuden al local de la organización.

“Nuestro objetivo más importante es asegurar que las personas que vienen a buscar servicios al Centro Hispano y el Centro de Empleo y Liderazgo siempre se sientan apoyados y seguros”, dijo Rocha-Goldberg.