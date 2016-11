El centro de Charlotte cerrado al tránsito por el tradicional desfile de Acción de Gracias

Varias calles del centro de Charlotte permanecerán cerradas al tránsito hoy debido al tradicional desfile de Acción de Gracias que ha sido declarado “evento extraordinario” por el gobierno municipal lo que significa más vigilancia policial y restricciones de seguridad.

El desfile, que se realiza en Charlotte desde 1947 y es organizado por Novant Health, comenzó desde las 9:30 am y cruzará el centro a través de la calle Tryon desde la calle 9 hasta la calle Stonewall.

El administrador interino de la ciudad, Ron Kimble, declaró el desfile como “evento extraordinario” debido a que se espera que atraiga a una “significativa cantidad de gente” y la “atención nacional e internacional”.

La declaratoria implica que habrá mayor presencia policial, que el tránsito en el área será restringido y que el público no podrá llevar al evento cosas como máscaras u otras prendas que dificulten su identificación, bolsos o mochilas, contenedores de vidrio u objetos que pudieran utilizarse como armas como cadenas, barras metálicas o piedras.

Las calles aledañas a la ruta del desfile de Acción de Gracias comenzaron a cerrarse al tránsito desde el martes pasado y permanecerán así de acuerdo con el siguiente cronograma:

-Levine Avenue of the Arts entre las calles Tryon y Church: De 10 am del martes 22 a las 8 pm del jueves 24

-South Tryon entre las calles MLK y Stonewall: De 6 p.m. del martes 22 hasta las 8 p.m. del jueves 24.

-Tryon Street Bridge entre las calels Morehead y Stonewall: De 6 p.m. del miércoles 23 hasta las 2 pm del jueves 24.

-Tryon Street entre las calles 3 y 9: De 8 a.m. a 2 p.m. del jueves 24.

-Calles Hill y Stonewall: De 6 a.m. a 2 p.m. del jueves 24.

-Calle Phifer: De 6 a.m. a 6 p.m. del jueves 24.