Dos empresas de Washington, DC contratadas para trabajar en la construcción del nuevo hotel del presidente electo acusan que les debe más de 3 millones de dólares, informa The Hill.

La firma A&D Construction Inc., una pequeña empresa basada en Virginia y encargada de confeccionar elementos estéticos para el lujoso hotel, acusa al magnate de estar en deuda con ella por $79,900, según The Washington Post.

Asimismo, poco antes de Navidad, la empresa de plomería Joseph J. Magnolia Inc. presentó una queja contra el Trump International Hotel en la que destaca que Trump le debe $2.98 millones por más de dos años de trabajo. La empresa afirma en el documento que “completó todo el trabajo mecánico, de plomería, calefacción y aire acondicionado, así como servicios de drenaje y toma de agua”, entre otros.

Segun The Hill, estas no son las primeras quejas que enfrenta Donald Trump, pues ha sido acusado en el pasado de incumplir los contratos de varios proyectos. El magnate ha declarado abiertamente que él no paga por un trabajo con el que no queda satisfecho.