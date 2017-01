Dos detenidos en relación con aviso de bomba en popular sitio de Miami Beach

Dos personas fueron detenidas en relación con una amenaza de bomba en una turística zona de Miami Beach que está bajo investigación de la policía, informaron hoy medios locales que citan a fuentes policiales.

En un día en el que se produjeron amenazas en centros comunitarios judíos de Miami y alrededores, todas falsas, la última alteró el panorama en Ocean Drive, un popular paseo de playa plagado de restaurantes, hoteles y bares.

Un escuadrón de la policía especializado en bombas acudió al lugar tras la amenaza, pero hasta ahora no se conoce el resultado de sus investigaciones.

Tampoco hay detalles sobre las detenciones realizadas en relación con la amenaza recibida por la policía.

La zona está cerrada al tráfico de vehículos y la policía ha pedido a la gente que se mantenga alejada.

El sureste de Florida está todavía bajo la conmoción originada por el ataque perpetrado el viernes en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, a 40 kilómetros de Miami, donde cinco personas murieron por disparos hechos por un exmilitar de origen puertorriqueño que actuó por motivos que aún no se han determinado.

Update: @MiamiPD Bomb Squad has rendered the vehicle involved safe. Streets will be reopened shortly. Two subjects in custody by @FBIMiamiFL pic.twitter.com/LUaNFtTWam

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) January 10, 2017