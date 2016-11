Clinton llama a Trump para conceder la victoria al republicano

Donald Trump logró obtener el número de 270 delegados necesarios para hacerse con la Presidencia de Estados Unidos luego de una contienda presidencial que no estuvo exenta de sorpresas, según The Associated Press.

Según la cadena de noticias CNN, la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, llamó por teléfono a su hasta ahora contrincante para concederle la victoria.

La última estocada que permitió al candidato republicano obtener la victoria del pasado martes la dio en Wisconsin y en Pensilvania, donde obtuvo 10 y 20 delegados, respectivamente, de este estados en disputa.

BREAKING: Donald Trump is elected president of the United States. pic.twitter.com/yJpgfsAbc6 — The Associated Press (@AP) 9 de noviembre de 2016

Por su parte, la candidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, hasta las 2:30 de la madrugada del miércoles seguía estancada con 218 delegados.

Su jefe de campaña, John Podesta, dijo minutos previos al resultado final que la ex secretaria de Estado no tenía nada que decir sobre la contienda.